Lo scrittore e blogger australiano Yang Jun, sotto processo con l’accusa di spionaggio e detenuto in Cina dal 19 gennaio del 2019, ha ricevuto una condanna a morte, che è stata sospesa. “È una notizia straziante per il dottor Yang, per la sua famiglia e per tutti coloro che lo hanno sostenuto”, ha dichiarato il ministro degli Esteri australiano Penny Wong in una nota. Nell’ordinamento giuridico cinese, le pene sospese vengono generalmente commutate in ergastolo dopo un certo periodo di tempo.

