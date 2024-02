Provocatoria serie di test sulle armi di fronte all'aggravarsi delle tensioni con Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone

L’esercito della Corea del Sud ha dichiarato di aver rilevato nelle ultime ore che la Corea del Nord ha lanciato diversi missili cruise nelle acque al largo della costa occidentale, facendo seguito così a una provocatoria serie di test sulle armi di fronte all’aggravarsi delle tensioni con Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. I lanci sono avvenuti poche ore dopo che i media statali avevano riferito che il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva ribadito la sua attenzione al rafforzamento delle sue forze navali, mentre ispezionava la costruzione di nuove navi da guerra in un cantiere navale, definendo tali progetti cruciali per i preparativi bellici del Paese. Non è stato comunicato al momento il numero esatto di missili lanciati né la distanza percorsa.

