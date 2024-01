Succede al sultano in carica Abdullah Sultan Ahmad Shah del Pahang centrale

Il sultano Ibrahim Iskandar è salito al trono come nuovo re della Malesia. Il nuovo sovrano ha prestato giuramento per un mandato di cinque anni sotto un sistema monarchico a rotazione unico.

In qualità di re dello stato di Johor al confine con Singapore, era il prossimo nella linea di successione a salire sul trono in base a un ordine di rotazione stabilito tra i nove governanti statali del paese. Succede al sultano in carica Abdullah Sultan Ahmad Shah del Pahang centrale, che ha presieduto un periodo tumultuoso che comprendeva blocchi per il Covid-19 e instabilità politica che ha visto quattro primi ministri dalle elezioni generali del 2018.

