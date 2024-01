Corteo nel centro di Raleigh a sostegno della popolazione di Gaza

Oltre cento manifestanti filo-palestinesi si sono riuniti domenica 28 gennaio per marciare nel centro di Raleigh, nello Stato americano della Carolina del Nord. Il gruppo a sostegno della popolazione di Gaza protesta quasi ogni domenica da quando è iniziata la guerra tra Israele e Hamas. La polizia ha bloccato la strada dopo che i manifestanti hanno tentato di utilizzare un veicolo per guidare il corteo lungo la strada. Normalmente i manifestanti informano la polizia del loro percorso in modo che gli agenti possano bloccare il traffico per garantire la sicurezza delle persone. Questa volta, però, i manifestanti non hanno informato le forze dell’ordine.

