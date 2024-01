Le parole del primo ministro israeliano dopo la decisione della Corte di giustizia dell'Aja

“L’accusa di genocidio mossa contro Israele non solo è falsa, è oltraggiosa, e le persone perbene ovunque dovrebbero respingerla“. Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo la decisione della Corte di giustizia dell’Aja. Israele continuerà a difendersi da Hamas, un’organizzazione terroristica genocida”, ha aggiunto. Secondo Netanyahu “il 7 ottobre, Hamas ha perpetrato le più orribili atrocità contro il popolo ebraico dai tempi dell’Olocausto, e promette di ripetere queste atrocità ancora e ancora e ancora”. “La nostra guerra è contro i terroristi di Hamas, non contro i civili palestinesi – ha concluso – continueremo a facilitare l’assistenza umanitaria e a fare del nostro meglio per tenere i civili lontani dai pericoli, anche se Hamas li usa come scudi umani”.

