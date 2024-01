Media arabi parlano di 11 morti in un ultimo raid sul campo profughi di Nuseirat

Si continua a lavorare per un’intesa tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi detenuti dai miliziani. Secondo i media di Tel Aviv ci sarebbe una bozza d’accordo che potrebbe essere definito e ufficializzato già nelle prossime ore. Attesa nel frattempo la pronuncia dell’Aia che oggi dirà la sua sulla denuncia del Sudafrica contro Israele per genocidio nella Striscia di Gaza.

06:04 Austin sente Gallant, impegno Usa per evitare escalation

Il Segretario alla Difesa Usa, Lloyd J. Austin III, ha parlato con il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, per ribadire – si legge sul sito del Pentagono – “il sostegno degli Stati Uniti al diritto di Israele di difendersi e l’importanza di garantire una fornitura ininterrotta di assistenza umanitaria a Gaza”. Il segretario Austin ha riaffermato “l’impegno degli Stati Uniti a perseguire la diplomazia per risolvere le tensioni lungo il confine tra Israele e Libano e l’obiettivo condiviso di evitare un’escalation regionale”.

06:00 Almeno 11 morti in raid israeliano su campo Nuseirat

Almeno undici persone sono state uccise in un raid aereo israeliano contro una casa nel quartiere di al-Hassayna nel campo di Nuseirat, nel centro di Gaza. Lo riporta Al Jazeera. Tra le vittime ci sarebbero un giornalista e alcuni membri della sua famiglia.

02:00 Haaretz: accordo Israele-Hamas su maggior parte ostaggi

Israele e Hamas hanno raggiunto un’intesa di base sulla maggior parte dei termini dell’accordo che riguarda il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Lo riferisce il portale Haaretz, citando fonti. Entrambe le parti hanno concordato un periodo di 35 giorni durante il quale tutti gli ostaggi saranno rilasciati, probabilmente in tre o quattro fasi. In cambio, Israele rilascerà i prigionieri palestinesi e amplierà considerevolmente l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia. Due questioni principali rimangono ancora irrisolte: la prima riguarda l’identità e il numero dei prigionieri palestinesi da liberare. La seconda è più complicata: Hamas chiede un cessate il fuoco completo, ma Israele rifiuta la richiesta.

