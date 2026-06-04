Famiglia nel bosco, archiviata l’inchiesta sui magistrati: nessun illecito disciplinare commesso

“Non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati“. Questa la conclusione messa nero su bianco dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, all’esito dell’inchiesta sulla famiglia nel bosco disposta dallo stesso Guardasigilli. Con una nota, il ministro ha quindi disposto l’archiviazione dell’inchiesta, che aveva lo scopo di chiarire se la decisione dei giudici di separare genitori e figli fosse stata ponderata con attenzione. “Laddove dovessero emergere profili di rilievo disciplinare, eserciterei i poteri che sono stati conferiti dalla legge”, aveva detto Nordio il 26 novembre scorso durante il Question time alla Camera. Oggi la marcia indietro.

“Le decisioni di merito in ossequio all’indipendenza e all’autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione”, precisa la nota di Nordio.