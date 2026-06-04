Carburanti, Giorgetti sul taglio delle accise: “Interverremo con decreto ministeriale”

“No, voi sapete che scadono gli sconti sulle accise il 6, interverremo con un decreto ministeriale, quindi non c’è bisogno di una norma di legge né del consiglio dei ministri”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in Transatlantico ai cronisti che gli chiedevano se oggi in Cdm fossero previste nuove misure per far fronte al caro energia.

“Spazio riservato all’Ue non è esagerato, non possiamo sbagliare”

“Per quanto riguarda gli spazi riconosciuti dall’Europa valuteremo con calma, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare nel dosare le misure, quindi dobbiamo capire come aiutare le famiglie, come aiutare le imprese più meritevoli”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in Transatlantico ai cronisti. Quanto alla possibilità di coprire gli interventi con la clausola investimenti già finanziati in modo da liberare risorse che potrebbero essere usate a quel punto anche per sostegni diretti “abbiamo parlato a lungo con la commissione. Ieri ci sono state le domande e risposte col commissario Dombrovskis, le norme devono essere approvate dal Consiglio Europeo e poi eccetera eccetera, quindi chiaramente useremo tutti gli spazi di flassibilità che ci saranno consentiti”.