Lo Stato Ebraico smentisce le voci di progressi nelle trattative per il rilascio degli ostaggi

Le ultime notizie dalla guerra a Gaza del 25 gennaio. Ieri Israele ha smentito le indiscrezioni del Wall Street Journal secondo cui ci sarebbero progressi nelle trattative con Hamas per il rilascio degli ostaggi in cambio di un cessate il fuoco, mentre il ministero della Sanità della Striscia ha comunicato che sarebbero almeno 25.700 i palestinesi rimasti uccisi dall’inizio del conflitto. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

06:06 Usa: preoccupati per attacco su centro Onu a Khan Younis

Gli Stati Uniti si dicono “preoccupati” per gli attacchi alla struttura dell’Unrwa (l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi) a Khan Younis nel sud della Striscia di Gaza. “Siamo seriamente preoccupati dalle notizie odierne di attacchi che hanno colpito una struttura dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) – con conseguenti segnalazioni di incendi nell’edificio, in un quartiere nel sud di Gaza dove, secondo quanto riferito, si sarebbero rifugiati più di 30mila palestinesi sfollati”, riferisce in una dichiarazione la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson. “Non abbiamo ancora tutti i dettagli su quanto accaduto e continueremo a cercare ulteriori informazioni sugli incidenti di oggi”, aggiunge. “Gli Stati Uniti – viene ancora sottolineato – sostengono fermamente il diritto di Israele a difendersi, in conformità con il diritto internazionale umanitario, contro i terroristi di Hamas che si nascondono tra la popolazione civile e vogliono annientare lo Stato di Israele” ma “Israele ha la responsabilità di proteggere i civili, compreso il personale e i siti umanitari”.

01:02 Raid israeliano a Nuseirat, uccisi 4 bambini

Quattro bambini sono stati uccisi da raid israeliani contro una piazza nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa.

