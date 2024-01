Il primo ministro israeliano continueremo la guerra fino a vittoria assoluta

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la decisione della Corte internazionale di giustizia “ha giustamente respinto la richiesta oltraggiosa di negare” a Israele il diritto all’autodifesa di base “a cui ha diritto come Paese”. Netanyahu ha aggiunto che Israele continuerà la guerra fino alla “vittoria assoluta” ovvero “finché tutti gli ostaggi non saranno restituiti e Gaza non sarà più una minaccia per Israele”.

