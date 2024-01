Vandalizzate a Melbourne due statue coloniali

L’Australia celebra la sua festa nazionale. Il Paese comemmora l‘arrivo dei coloni europei nel porto di Sydney il 26 gennaio del 1788. In ogni parte della nazione si organizzano feste, eventi sportivi e culturali, concerti e parate storiche, senza contare i tradizionali barbecue sulla spiaggia. Ma non per tutti è una festa; questo evento comportò infatti perdite alla popolazione indigena, non solo di persone, ma anche di cultura e tradizioni. Alla vigilia della festa, sono state vandalizzate a Melbourne due statue coloniali.

