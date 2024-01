Migliaia di persone sono rimaste senza corrente, pochi invece i danni minimi a case e proprietà

Il ciclone Kirrily è stato declassato a bassa pressione tropicale dopo aver attraversato la costa nordorientale australiana nella tarda serata di ieri, quando ha portato con sé raffiche di vento di 120 km/h prima di attenuarsi via via che si spostava verso l’interno. Migliaia di persone sono rimaste senza corrente, ma il ciclone ha causato danni minimi a case e proprietà, come dichiarato il premier del Queensland Steven Miles ai giornalisti. Miles ha esortato i residenti a rimanere vigili. perché la minaccia di inondazioni rimane alta. È il secondo ciclone in altrettanti mesi a colpire la regione, che a dicembre era stata toccata dal ciclone tropicale Jasper, il primo della stagione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata