Altre 73 abitazioni sono state danneggiate. Almeno 6 i feriti, due dei quali in gravi condizioni

Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella parte occidentale dello Xinjiang, in Cina, ferendo sei persone e facendo crollare 47 abitazioni, mentre altre 73 case sono state danneggiate. Il sisma ha scosso la contea di Uchturpan, nella prefettura di Aksu, poco dopo le 2 di notte, come riferito dal China Earthquake Networks Center. Sul luogo del sisma sono stati inviati circa 200 soccorritori. Delle sei persone ferite, due presentavano ferite gravi mentre gli altri quattro erano in buone condizioni.

