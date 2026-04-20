Dossieraggio, in corso perquisizioni a presunti appartenenti ‘Squadra Fiore’

Accesso abusivo a sistemi informatici, violazione della privacy, esercizio abusivo della professione e peculato. Sono queste le ipotesi di reato al centro dell’indagine della procura di Roma sulla cosiddetta ‘Squadra Fiore’. Da questa mattina i carabinieri del Ros stanno effettuando perquisizioni nei confronti di più persone ritenute coinvolte nel gruppo clandestino, sospettato di costruire dossier, per conto di terzi che li avrebbero incaricati.

Tra gli indagati anche l’ex vicedirettore dell’Aisi

Nuovi sviluppi nell’indagine sulla cosiddetta “Squadra Fiore”, presunto network segreto impegnato nella creazione di dossier. Tra gli indagati e destinatari di perquisizioni eseguite questa mattina dal Ros dei carabinieri figura anche Giuseppe Del Deo, già vice direttore dell’Aisi. L’attività investigativa, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Stefano Pesci, ipotizza diversi reati, tra cui accesso illecito a sistemi informatici, violazioni della privacy ed esercizio abusivo della professione. A Del Deo viene inoltre contestata l’accusa di peculato. Al centro dell’inchiesta anche l’affidamento di appalti ad alcune società attive nel campo della cyber sicurezza.