Terremoto in Giappone: scossa di 7.4 nel nord e allarme per rischio megaterremoto

L’allerta per possibili onde anomale è stata diramata per la prefettura di Iwate e per alcune zone di Hokkaido e Aomori

Un potente terremoto è stato registrato al largo della costa settentrionale del Giappone e l’Agenzia meteorologica giapponese ha diffuso un allarme tsunami per la regione. Secondo quanto riferito dall’agenzia, il sisma, di magnitudo preliminare di 7.4, ha avuto origine al largo della costa di Sanriku, nel nord del Giappone, alle 16:53 locali, a una profondità di circa 10 chilometri sotto la superficie del mare. La tv pubblica giapponese Nhk riferisce che uno tsunami alto fino a 3 metri potrebbe colpire la zona a breve.

Nhk riporta che l’allerta tsunami è stata diramata per la prefettura di Iwate e per alcune zone di Hokkaido e Aomori. L’operatore del treno ad alta velocità Tohoku Shinkansen riferisce che il servizio è stato sospeso fra Tokyo e la stazione di Shin-Aomori. La Tokyo Electric Power Company (Tepco) ha fatto sapere che sta verificando se il terremoto abbia causato problemi alle sue centrali nucleari di Fukushima Daiichi e Daini. Tohoku Electric Power Company sta effettuando controlli simili presso la sua centrale nucleare di Onagawa nella prefettura di Miyagi e presso la centrale nucleare di Higashidori nella prefettura di Aomori.

15 anni fa il disastro a Fukushima

Quindici anni fa, l’11 marzo del 2011, un terremoto di magnitudo 9,0 e uno tsunami devastarono alcune zone del Giappone settentrionale, causando oltre 22mila morti e costringendo quasi mezzo milione di persone ad abbandonare le proprie case, la maggior parte delle quali a causa dei danni provocati dallo tsunami. Circa 160mila persone abbandonarono le loro case a Fukushima a causa delle radiazioni emesse allora dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, che fu colpita dallo tsunami. Circa 26mila di loro non sono tornate perché si sono trasferite altrove, le loro città natali rimangono off-limits o nutrono ancora preoccupazioni relative alle radiazioni.