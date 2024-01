Circa 500 persone sono state evacuate

Almeno 11 persone sono morte in Cina per una frana che ha travolto il villaggio di Liangshui, nella parte nord-orientale della provincia dello Yunnan. Circa 500 persone sono state evacuate. Continuano le ricerche dei soccorsi: sotto la valanga ci sarebbero una cinquantina di persone. L’agenzia di stampa statale Xinhua, citando un’indagine preliminare condotta da esperti locali, ha affermato che la frana è stata innescata dal crollo di una ripida zona in cima a una scogliera, con la massa crollata che misurava circa 100 metri di larghezza, 60 metri di altezza e circa 6 metri di altezza. metri di spessore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata