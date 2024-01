Presente anche il segretario Generale dell'Onu, Antonio Guterres

Al via a Kampala, in Uganda il vertice G77+Cina. Si tratta di un’organizzazione intergovernativa che riunisce 135 Paesi membri dell’Onu e rappresenta l’80% della popolazione mondiale. Fondato nel 1964 da 77 Paesi in via di sviluppo ha visto il numero di partecipanti crescere di anno in anno ed è considerata una potente organizzazione nel quadro delle Nazioni Unite. Nelle immagini la foto di gruppo di tutti i leader presenti, compreso il segretario generale Onu, Antonio Guterres.

