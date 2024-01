La piccola Ariel era stata salvata dopo essere stata abbandonata nel parcheggio di un supermercato

Nel Regno Unito una cagnolina di razza Spaniel nata con sei zampe e salvata dopo essere stata abbandonata nel parcheggio di un supermercato è stata operata per rimuovere gli arti aggiuntivi e oggi vive la sua vita come gli altri cani. Ariel, che è stata chiamata così in onore del personaggio della “Sirenetta” perché l’appendice aggiuntiva con due zampe all’estremità assomigliava a una pinna, è stata operata giovedì al Langford Vets Small Animal Referral Hospital di Bristol ed è stata dimessa due giorni dopo: si è subito messa a camminare sul prato fuori dall’ospedale con la determinazione di un cane da caccia, con il naso a terra e tirando il guinzaglio.

