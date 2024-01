Si celebra il National Tulip Day

Il terzo sabato di gennaio in Olanda si celebra il National Tulip Day, l’inizio della stagione dei tulipani. Nella Museumplein di Amsterdam, decine di migliaia di coloratissimi fiori sono stati esposti in un giardino esterno, pronti per essere raccolti. Circa 200.000 tulipani sono stati esposti al pubblico e i visitatori hanno potuto scegliere gratuitamente i loro preferiti per creare un bouquet colorato.

