A Monaco 200mila persone, la manifestazione è stata annullata per troppi partecipanti

In Germania le proteste contro l’estremismo di destra continuano: dopo gli oltre 250mila partecipanti nella giornata di sabato, anche domenica migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il Paese. Secondo gli organizzatori a Monaco di Baviera sono accorse 200.000 persone, ma la manifestazione è stata annullata a causa dell’elevato numero di partecipanti: la sicurezza, ha affermato la polizia, non poteva più essere garantita. Lo riporta Tagesschau. Manifestazioni anche a Colonia dove, secondo un portavoce della polizia, si sono radunate “sicuramente diverse decine di migliaia di persone“: in un primo momento non è stato possibile precisare ulteriormente il numero dei partecipanti, ma la folla era, come previsto, enorme. Gli organizzatori hanno parlato di un picco di 70.000 partecipanti e il portavoce della polizia ha descritto la stima nel pomeriggio come “non irrealistica”, aggiungendo che l’evento si è svolto senza intoppi. Secondo le stime della polizia, anche a Brema si sono radunate tra le 35.000 e le 40.000 persone. Circa 5.000 i partecipanti alle manifestazioni a Cottbus e a Lipsia, mentre, secondo la polizia, circa 13.000 persone si sono radunate a Saarbrücken. Le proteste seguono le rivelazioni del gruppo di ricerca ‘Correctiv’ su un incontro lo scorso novembre tra rappresentanti dell’AfD, il partito di estrema destra, dell’Unione dei Valori (la frangia più a destra di Cdu-Csu) e esponenti di gruppi neonazisti, nel quale si è discusso dell’espulsione di massa di persone con un passato migratorio.

Centomila partecipanti a Berlino

A Berlino, L’alleanza ‘Insieme contro la destra’ ha manifestato dalle 16 di domenica davanti al Bundestag. L’obiettivo è inviare “un segnale forte contro l’estremismo di destra, per la protezione della nostra democrazia e contro i piani disumani di deportazione dell’AfD”, si legge in un annuncio. Poco dopo l’inizio della manifestazione, la polizia di Berlino ha parlato di 30.000 partecipanti. Il raduno è però rapidamente cresciuto fino a raggiungere circa 100.000 persone, ha detto un portavoce della polizia al Tagesspiegel. Gli organizzatori dell’evento davanti al Bundestag parlano di 350.000 partecipanti.

