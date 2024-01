Continuano le manifestazioni in tutto il Paese. Nelle immagini la protesta a Colonia

Migliaia di persone continuano a protestare in Germania contro l’estrema destra. Anche domenica in tantissimi si sono radunati nelle piazza di tutto il Paese. A Colonia la protesta è stata organizzata dall’alleanza ‘Cologne stand across‘, composta da oltre 50 associazioni, organizzazioni e iniziative. Una folla nella strade della città più popolosa del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia. Spuntano anche cartelli in italiano con la scritta: “Siamo tutti antifascisti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata