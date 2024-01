Le sanzioni dell'Onu relative al programma missilistico sono scadute lo scorso ottobre

(LaPresse) – L’Iran ha dichiarato di aver effettuato il lancio di un satellite, l’ultimo di un programma che l’Occidente teme migliori i missili balistici di Teheran. La televisione di Stato iraniana ha riferito che il lancio fa parte del programma spaziale delle Guardie rivoluzionarie iraniane. Gli Stati Uniti hanno già detto che i lanci di satelliti iraniani sfidano una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e hanno chiesto a Teheran di non intraprendere alcuna attività che riguardi missili balistici in grado di trasportare armi nucleari. Le sanzioni dell’Onu relative al programma di missili balistici dell’Iran sono scadute lo scorso ottobre.La valutazione della minaccia mondiale della comunità di intelligence statunitense per il 2023 ha affermato che lo sviluppo di veicoli di lancio satellitari “accorcia le tempistiche” per lo sviluppo di un missile balistico intercontinentale da parte dell’Iran, poiché utilizza una tecnologia simile.

