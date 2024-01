Il servizio funebre vicino a Mar-a-Lago

Anche l’ex presidente Donald Trump alle esequie di Amalija Knavs, madre dell’ex first Lady Melania Trump, morta il 9 gennaio scorso. Il funerale si è tenuto in Florida, in una chiesa non lontano dalla tenuta di famiglia di Mar-a-Lago. C’erano due figli di Donald Trump avuti da precedenti matrimoni, Tiffany Trump e Ivanka Trump, il marito di Ivanka, Jared Kushner e il senatore repubblicano americano Rick Scott della Florida. La chiesa è il luogo in cui Trump e sua moglie si sono sposati nel 2005.

