Telefonata tra i ministri degli Esteri dei due Paesi: "Fiducia reciproca e cooperazione"

Accordo per la de-escalation della tensione tra Pakistan e Iran. Durante una telefonata tra i ministri degli Esteri dei due Paesi, rispettivamente Jalil Abbas Jilani e Hossein Amir-Aboahian, le parti hanno “concordato di allentare la tensione” dopo i reciproci raid e lo scambio di accuse degli ultimi giorni, scrive in un comunicato il ministero degli Esteri del Pakistan. “Il ministro degli Esteri Jalil Abbas Jilani ha parlato oggi con il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Aboahian – si legge -. Sottolineando le strette relazioni fraterne tra Pakistan e Iran, il ministro degli Esteri ha espresso il desiderio del Pakistan di lavorare con l’Iran sulla base di uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione. Il ministro degli Esteri ha sottolineato che il rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità deve essere alla base di questa cooperazione. I due ministri degli Esteri hanno convenuto che la cooperazione a livello operativo e lo stretto coordinamento nella lotta al terrorismo e in altri aspetti di reciproco interesse dovrebbero essere rafforzati. Hanno anche concordato di allentare la tensione. Si è parlato anche del ritorno degli ambasciatori dei due Paesi nelle rispettive capitali”.

