Il vice capo della propaganda della Jihad islamica palestinese, Wael Makin Abdallah Abu-Fanounah, è stato ucciso dall’esercito israeliano (Idf) in un attacco aereo sulla Striscia di Gaza. Secondo lo Stato ebraico, era responsabile della pubblicazione dei video della Jihad islamica, compresi quelli dei lanci di razzi contro Israele, e della creazione di video di propaganda relativi agli ostaggi. Il Jerusalem post riporta che Fanounah era stato precedentemente arrestato in Israele il 12 dicembre 1989 ed era stato condannato a tre ergastoli per le sue attività terroristiche, ma era stato rilasciato nel 2011 nell’ambito dell’accordo per lo scambio con il soldato israeliano Gilad Schalit. I media palestinesi hanno riferito che era un giornalista a capo di una stazione televisiva locale.

