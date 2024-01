Nelle scorse ore attaccato il quartiere Solino nella città

I residenti di Port au Prince, capitale di Haiti, hanno costruito barricate per difendersi dalle violenze delle gang che spadroneggiano nella città e che nelle scorse ore hanno attaccato il quartiere Solino, facendo razzia e creando caos. Colonne di fumo si sono alzate in cielo, tante le chiamate a stazioni radio da parte di residenti in cerca di aiuto. Si stima che le gang controllino fino all’80% di Port-au-Prince e sono sospettate di aver ucciso quasi 4.000 persone e di averne rapite altre 3.000 lo scorso anno.

