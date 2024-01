Tappa elettorale nello Stato, considerato chiave in vista delle presidenziali Usa di quest'anno

Il Presidente Usa Joe Biden si è fermato per un cheeseburger e un milkshake durante un viaggio in North Carolina. Il capo della Casa Bianca ha visitato il fastfood Cook Out di Raleigh. Il Presidente ha ordinato quello che ha definito un frullato “Black and White”, una combinazione di gelato alla vaniglia e al cioccolato. La campagna di rielezione di Biden ha fatto della conquista della Carolina del Nord e dei suoi 16 voti elettorali una priorità assoluta nelle elezioni presidenziali di quest’anno.

