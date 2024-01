Herzog: "Prima di parlare di due Stati vogliamo garanzie sicurezza". Oms: "In ospedali Gaza bimbi muoiono sul pavimento"

La tensione rimane altissima in Medioriente. Gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid contro postazioni degli Houti in Yemen mentre i ribelli fanno sapere che continueranno a colpire le navi diretti in Israele nel Mar Rosso. A Gaza nella notte nuovo raid di Israele su Rafah, ci sarebbero almeno 16 morti. L’Iran, intanto, denuncia un attacco aereo pakistano a Saravan nella provincia del Baluchistan con tre donne e quattro bimbi uccisi.

11.49 Oms: “In ospedali Gaza bimbi muoiono sul pavimento”

“Ho visto bambini pieni di schegge morire sul pavimento perché non ci sono le scorte al pronto soccorso”. Lo ha raccontato Sean Case, membro dell’Organizzazione mondiale della Sanità, dopo una visita in alcuni ospedali della Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera. All’interno dell’ospedali al-Shifa, un tempo la principale struttura sanitaria dell’enclave, c’erano “così tanti pazienti sul pavimento che potevi a malapena muoverti senza calpestare le mani o i piedi di qualcuno”, ha riferito Case. A Gaza molte delle strutture sanitarie parzialmente funzionanti si sono trasformate, di fatto, in centri per l’accoglienza dei rifugiati, con migliaia di sfollati assiepati nelle sale operatorie, nei corridoi e sulle scale, complicando ulteriormente il lavoro dei medici.

11.43 Herzog: “Prima di parlare di due Stati vogliamo garanzie sicurezza”

“Quando si parla di soluzione a due Stati serve affrontare una domanda preliminare: quali sono le garanzie di sicurezza per i cittadini di Israele?”. Lo ha detto il presidente israeliano, Isaac Herzog, nel corso del suo intervento al World Economic Forum di Davos. “Guardando al futuro sappiamo di dover trovare dei nuovi modi di dialogare con i nostri vicini palestinesi ma la domanda che si pone ogni israeliano specie dopo il 7 ottobre, è: cosa garantisce la nostra sicurezza?”.

11.08 Palestinese ucciso in scontri a Tulkarem

Un altro giovane palestinese sarebbe stato ucciso oggi da proiettili esplosi dalle truppe israeliane durante l’operazione, in corso da due giorni, nei campi profughi di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa, citando fonti sanitarie. La vittima, il 28enne Muhammad Faisal Dawwas Abu Awad, è morto dopo essere stato colpito all’addome da vari proiettili quando si trovava nel campo di di Nour Shams, a est di Tulkarem, secondo l’ospedale Martyr Thabet Thabet. Durante l’operazione le forze israeliane avrebbero fatto saltare in aria una casa, provocato incendi e aggredito diversi palestinesi.

10.33 Sale a 19 morti bilancio raid Israele su Rafah

Sarebbe salito a 19 morti, per lo più donne e bambini, il bilancio del raid aereo condotto dalle forze israeliane contro un edificio a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa, citando fonti locali. Gli aerei da guerra delle forze israeliane di difesa (Idf) avrebbero preso di mira la casa abitata dalla famiglia Al-Zamili, a est di Rafah.

10.30 Herzog, Iran impero del male, coalizione forte per combatterlo

“C’è un impero del male guidato dall’Iran che spende miliardi di dollari in armi per minare la stabilità della regione e del mondo. Hamas è solo un elemento. Questo impero deve essere affrontato da una coalizione forte”. Lo ha detto il presidente israeliano, Isaac Herzog, nel corso del suo intervento al World Economic Forum di Davos.

9.50 Lavrov: “Usa e Gb in Yemen calpestano diritto internazionale”

“Colpendo lo Yemen gli Stati Uniti e il Regno Unito calpestano il diritto internazionale”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in una conferenza stampa di bilancio del 2023. Lo riporta Ria Novosti. “L’Onu non ha dato agli Stati Uniti il diritto di colpire lo Yemen, come prima in Libia, questo è un atto illegale”, ha affermato.

9.20 Idf: “40 membri Hamas uccisi a Khan Younis”

Le forze armate israeliane che operano nell’area di Khan Younis hanno reso noto di aver ucciso circa 40 miliziani di Hamas nelle ultime 24 ore e di aver sequestrato alcune armi. Altri appartenenti all’organizzazione palestinese sono invece stati uccisi in attacchi aerei nel nord di Gaza, dove l’Idf ha spiegato che ci sono ancora sacche di resistenza armata in aree in cui afferma di aver stabilito il “controllo operativo”.

9.00 Almeno 11 vittime in due raid israeliani in Cisgiordania

Almeno 11 palestinesi sono stati uccisi in due distinti attacchi aerei israeliani effettuati in Cisgiordania. Lo riporta Al Jazeera. In particolare – viene spiegato – le truppe israeliane avrebbero operato in un campo profughi a Ramallah e condotto raid nella città di Tulkarem.

8.50 Decine arresti effettuati da Israele in Cisgiordania

Durante i raid condotti in Cisgiordania le truppe israeliane avrebbero arrestato decine di persone. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. In particolare 46 persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, sono state fermate nel villaggio di Tuqu nei pressi di Betlemme e 18 in quello di Harmala, nell’area sud-est.

8.44 16 morti in raid Israele su Rafah, anche bambini

Sedici persone, fra cui anche dei bambini, sarebbero morte nel corso di un raid notturno effettuato dall’esercito israeliano a Rafah nella Striscia di Gaza. Al Jazeera ha affermato di aver visionato un filmato verificato dove vengono mostrati i corpi di tre bambini, uccisi dopo che un proiettile israeliano ha colpito una casa a est di Rafah.

8.40 Houthi: “Continueremo a prendere di mira navi israeliane”

Nonostante i crescenti attacchi da parte delle forze armate statunitensi nel Mar Rosso “Non rinunceremo a prendere di mira le navi israeliane o quelle dirette verso i porti della Palestina occupata, sosteniamo il popolo palestinese”. Lo ha detto ad Al Jazeera il portavoce del gruppo di ribelli yemeniti Houthi, Mohammed Abdelsalam.

8.30 Usa effettuano nuovi raid contro siti Houthi in Yemen

Gli Stati Uniti e “i partner nel Mar Rosso” nel contesto degli “sforzi multinazionali in corso per proteggere la libertà di navigazione” hanno condotto nella notte attacchi su 14 postazioni missilistiche dei ribelli Houthi in Yemen. Lo riporta il Centcom (il Comando centrale degli Stati Uniti”. “Le azioni dei terroristi Houthi sostenuti dall’Iran continuano a mettere in pericolo i marinai internazionali e a interrompere le rotte commerciali nel Mar Rosso meridionale e nei corsi d’acqua adiacenti – ha affermato il generale Michael Erik Kurilla – continueremo a intraprendere azioni per proteggere la vita di marinai innocenti e proteggeremo sempre la nostra gente”.

8.29 Netanyahu respinge proposta Usa su accordo con Riad

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, avrebbe respinto una proposta del segretario di Stato americano Antony Blinken che prevedeva la normalizzazione delle relazioni fra Arabia Saudita e Israele in cambio dell’accettazione da parte dello Stato ebraico di fornire ai palestinesi un percorso verso la nascita di uno Stato. Lo riporta il Times of Israel citando Nbc News. Secondo la testata americana Netanyahu ha detto a Blinken durante la sua visita in Israele la scorsa settimana che non era disposto a concludere un accordo che consentisse la nascita di uno Stato palestinese. Blinken avrebbe risposto che Hamas non può essere rimosso solo con mezzi militari e che il mancato riconoscimento da parte dei leader israeliani porterà alla ripetizione della storia.

