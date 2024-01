Milano, 16 gen. (LaPresse) – La nave ‘Zografia’ di proprietà greca e battente bandiera maltese è stata colpita da un missile al largo dello Yemen, nel Mar Rosso. Lo riportano i media greci. Secondo l’agenzia britannica United Kingdom Marine Trade Operations (Ukmto), la nave è stata colpita alle 10 ora locale, mentre si trovava a nord-ovest di Saleef, in Yemen. Avrebbe subito lievi danni e si starebbe ora dirigendo a Suez per valutare la situazione. Secondo le informazioni del ministero della Navigazione greco, nessun membro dell’equipaggio, tra cui non ci sono cittadini greci, è rimasto ferito.

