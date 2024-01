La condanna di Islamabad: "Uccisi due bambini". La Cina chiede "moderazione"

Raid dell’Iran in Pakistan. Due basi del gruppo militante sunnita Baluchi Jaish al Adl sono state prese di mira da dei missili. Lo hanno riferito martedì notte i media statali di Teheran. L’attacco ha seguito quello effettuato ieri dalle Guardie rivoluzionarie iraniane che avevano colpito un “quartier generale di spionaggio” israeliano nella città curda di Irbil, in Iraq.

L’organizzazione separatista – viene spiegato – aveva già condotto attacchi contro le forze di sicurezza di Teheran nella zona di confine. Le basi – hanno riferito i mezzi di informazione iraniani – sono state colpite e distrutte da missili e droni.

Pakistan condanna i raid: “Morti due bambini”

Il Pakistan ha “condannato fermamente la violazione non provocata del suo spazio aereo da parte dell’Iran che ha provocato la morte di due bambini innocenti e il ferimento di tre ragazze”. “Questa violazione della sovranità del Pakistan – si legge in una dichiarazione di Islamabad – è del tutto inaccettabile e può avere gravi conseguenze”. Due funzionari della sicurezza pakistani hanno affermato che gli attacchi iraniani hanno danneggiato una moschea nel distretto di Panjgur in Balochistan, a circa 50 chilometri all’interno del Pakistan dal confine iraniano. Il ministero degli Esteri ha affermato che due bambini sono stati uccisi e tre ragazze sono rimaste ferite.

Cina chiede moderazione a Iran e Pakistan dopo raid

“Riteniamo che l’Iran e il Pakistan siano entrambi importanti Paesi islamici. Chiediamo ad entrambe le parti di dare prova di moderazione, di evitare di intraprendere azioni che potrebbero aumentare le tensioni e di salvaguardare congiuntamente la pace e la stabilità regionale”. Lo ha detto la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning dopo che i raid condotto da Teheran in Pakistan, ufficialmente contro basi del gruppo militante sunnita Baluchi Jaish al Adl, che Islamabad ha condannato considerandoli una “violazione” del proprio spazio aereo. Lo riportano i media cinesi.

