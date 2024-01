Il sovrano è apparso sorridente mentre sedeva accanto a sua moglie Mary e al loro figlio Christian

Primo impegno istituzionale per il nuovo re di Danimarca. Frederik X ha visitato il parlamento danese dopo che sua madre, la regina Margrethe, ha abdicato dopo 52 anni sul trono. Come da tradizione, il monarca non parla direttamente ai legislatori. Søren Gade, presidente del Parlamento, ha dichiarato: “Ho grande fiducia che sarà un re eccellente per tutti noi. E al suo fianco ha un’eccellente regina”. Il sovrano è apparso sorridente mentre sedeva in prima fila vicino a sua moglie, la regina Mary e al loro figlio maggiore, il principe ereditario Christian.

