Secondo gli Houthi sarebbero morte almeno cinque persone e altre sei sarebbero rimaste ferite

Cresce la tensione nello Yemen, dove Stati Uniti e Regno Unito hanno lanciato degli attacchi aerei. L’obiettivo sono le basi militari dei ribelli Houthi, gruppo armato islamico nato negli Anni Novanta. Il bombardamento americano e britannico è stato avviato in risposta a una recente campagna di offensive contro navi commerciali nel Mar Rosso. Secondo gli Houthi sarebbero morte almeno cinque persone e altre sei sarebbero rimaste ferite. Washington, invece, ha dichiarato di aver colpito in due fasi, prendendo di mira obiettivi in 28 diverse località del Paese controllate dall’organizzazione anti-governativa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata