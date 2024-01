Manifestazioni in sostegno dei miliziani sciiti si sono svolte in diversi Paesi arabi

Proteste in Iran dopo che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno lanciato diversi attacchi aerei contro i ribelli Houthi in Yemen. Bandiere del Regno Unito, degli Usa e israeliane sono state bruciate a Teheran, davanti all’ambasciata di Londra. Manifestazioni in sostegno dei miliziani sciiti si sono svolte in diversi Paesi arabi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata