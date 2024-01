Le parole di Tsai Ing-wen dopo essersi recata al seggio

Giornata importante per Taiwan dove il 13 gennaio 2024 si svolgono le elezioni per eleggere il presidente e il parlamento. “Io ho già votato. Spero che tutti possano votare. I cittadini di uno Stato democratico possono usare il loro voto per decidere il futuro del Paese. Invito tutti a recarsi a votare. È un nostro diritto e un nostro dovere”, ha detto Tsai Ing-wen, presidente uscente di Taiwan. La posta in gioco è alta, con la minaccia di Pechino che aleggia sull’isola asiatica. La Cina, infatti, rivendica come propria la piccola nazione insulare.

