Tensioni e caos a Port Moresby e Lae

Il governo della Papua Nuova Guinea ha lavorato per ristabilire l’ordine dopo che almeno 15 persone sarebbero state uccise durante i disordini e i saccheggi che hanno lasciato in fiamme la capitale e la seconda città più importante del Paese. I disordini sono iniziati ieri nella capitale Port Moresby, quando che centinaia di agenti di polizia, soldati, personale carcerario e dipendenti pubblici hanno abbandonato il loro posto di lavoro per protestare nell’ambito di una disputa sui salari. Il governo ha attribuito la riduzione degli stipendi a un problema amministrativo. Disordini simili sono scoppiati anche a Lae, la seconda città più grande del Paese del Pacifico sud-occidentale. Molti negozi e servizi bancari sono rimasti chiusi.

