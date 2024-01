Come riporta il Financial Times, il piano di Charles Michel di dimettersi in anticipo ha fatto partire i negoziati per la successione

Il piano di Charles Michel di dimettersi in anticipo dalla carica di presidente del Consiglio europeo ha fatto partire i negoziati per la successione. Tra i principali candidati per prendere il posto dell’ex premier belga ci sarebbe anche Mario Draghi. Lo scrive il Financial Times, citando funzionari e diplomatici Ue. Altri possibili candidati, scrive il quotidiano economico, sono gli attuali primi ministri di Spagna e Danimarca, Pedro Sanchez e Mette Frederiksen. Questi, rispetto a Draghi, sarebbero avvantaggiati dal fatto di essere affiliati a grandi partiti politico europei, un fattore importante per le nomine nell’Unione europea. Secondo un diplomatico Ue la non appartenenza di Draghi a nessun partito “lo ostacolerà”.

