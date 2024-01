L'allarme presidenziale, in inglese, è stato inviato sui telefonini dei residenti e avvertiva della presenza di un sorvolo missilistico

Il ministero della Difesa di Taiwan ha emesso un avviso in cui si afferma che la Cina ha lanciato un satellite e si invita alla cautela. L’allarme presidenziale, in inglese, è stato inviato sui telefoni cellulari dei residenti e avvertiva della presenza di un sorvolo missilistico. È scattato nel mezzo di una conferenza stampa internazionale del ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, il quale ha chiarito che si trattava di un lancio di un satellite, dicendo ai giornalisti di non preoccuparsi prima di proseguire la conferenza stampa. L’avvertimento giunge a pochi giorni dalle elezioni: sabato sull’isola si voterà per elezioni presidenziali e parlamentari, una tornata che la Cina ha descritto come una scelta tra la guerra e la pace.

