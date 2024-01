Dal 2027 sarà illegale la macellazione, l'allevamento, il commercio e la vendita. Previste pene fino a 3 anni di carcere

Il Parlamento della Corea del Sud ha approvato una legge storica, che mette al bando l’industria della carne di cane. Il via libera dell’Assemblea nazionale è giunto con 208 voti a favore e nessun contrario. Il testo, che diventerà legge dopo la firma del presidente e altre formalità, renderà illegale la macellazione, l’allevamento, il commercio e la vendita di carne di cane per il consumo umano a partire dal 2027 e punirà questi atti con pene fino a 3 anni di carcere. Non è prevista una pena per il consumo di carne di cane. Gli allevatori e altre figure dell’industria sudcoreana della carne di cane hanno combattuto strenuamente contro gli sforzi per vietarne il consumo. Recenti sondaggi mostrano che la maggioranza dei sudcoreani non mangia più carne di cane.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol appoggia il divieto voluto dal governo, quindi i passi che mancano per rendere il testo legge vengono ritenuti una formalità. “Questa legge mira a contribuire alla realizzazione dei valori dei diritti degli animali, che perseguono il rispetto per la vita e una coesistenza armoniosa tra esseri umani e animali”, recita il testo approvato dal Parlamento. La legge offre assistenza agli allevatori e ad altri operatori del settore per la chiusura delle loro attività o per il passaggio ad alternative. Non esistono dati ufficiali affidabili sulle dimensioni esatte dell’industria della carne di cane in Corea del Sud: stando ai dati di attivisti e allevatori, ogni anno in Corea del Sud vengono macellati centinaia di migliaia di cani per ricavarne carne.

