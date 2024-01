Il via libera dell'Assemblea nazionale con 208 voti a favore e nessun contrario. Si rischano tre anni di carcere

Il Parlamento della Corea del Sud ha approvato una legge storica, che mette al bando l’industria della carne di cane. Il via libera dell’Assemblea nazionale è giunto con 208 voti a favore e nessun contrario. Il testo, che diventerà legge dopo la firma del presidente e altre formalità, renderà illegale la macellazione, l’allevamento, il commercio e la vendita di carne di cane per il consumo umano a partire dal 2027 e punirà questi atti con pene fino a 3 anni di carcere. La legge offre assistenza agli allevatori e ad altri operatori del settore per la chiusura delle loro attività o per il passaggio ad alternative.

