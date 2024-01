Scontro a fuoco nei pressi di Tulkarem: le immagini

L’esercito israeliano ha diffuso un video di un’operazione di lunedì sera delle forze di sicurezza a Iktaba, nei pressi di Tulkarem, in Cisgiordania, messa in campo per effettuare arresti. Durante l’azione si sono verificati scontri a fuoco con i miliziani palestinesi, in cui sono stati uccisi tre uomini armati. Le Brigate dei Martiri di al-Aqsa, il braccio armato di Fatah, hanno fatto sapere che le tre vittime erano dei loro effettivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata