L'avvertimento del premier israeliano al movimento sciita

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu avverte Hezbollah: “Impari cio che ha imparato Hamas”, ha detto il primo ministro allla riunione del gabinetto di guerra. “Siamo determinati a proteggere i nostri cittadini e a riportare i residenti del nord in sicurezza nelle loro case. Questo è un obiettivo nazionale che tutti noi condividiamo e agiamo responsabilmente per raggiungerlo. Se potremo, lo faremo con mezzi politici, altrimenti agiremo in altri modi”, ha aggiunto Netanyahu.

