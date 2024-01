Si tratta di circa 300 pagine dopo il rilascio di un primo filone di file contenti i nomi di persone vicine al finanziere

È stata pubblicata una seconda tranche di documenti relativi all’ex finanziere Jeffrey Epstein e agli abusi compiuti su ragazze adolescenti. Si tratta di 19 documenti, per un totale di circa 300 pagine, la cui diffusione giunge dopo che ieri ne erano stati pubblicati oltre 40. Tanto nei documenti pubblicati ieri, quanto in quelli resi noti oggi compaiono fra gli altri i nomi dell’ex presidente Usa Bill Clinton e del principe britannico Andrea. I documenti resi pubblici fanno parte di una causa intentata da una delle vittime, Virginia Giuffre, contro Ghislaine Maxwell, ex fidanzata di Epstein, ritenuta la principale reclutatrice di donne giovani e vulnerabili. La causa si è conclusa nel 2017, ma i documenti del caso vengono ancora rilasciati a distanza di anni.

