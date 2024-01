Desecretato anche l'elenco di nomi connessi alla vicenda del finanziere americano morto suicida nel 2019

Numerosi documenti relativi a una causa collegata all’ex finanziare dell’ex finanziere Jeffrey Epstein, accusato di traffici sessuali e morto suicida in una prigione federale nel 2019, sono stati resi pubblici. I primi 40 documenti, dei circa 250 che dovrebbero essere diffusi, menzionano in gran parte figure i cui nomi erano già noti, inclusi amici di alto profilo di Epstein e vittime che hanno parlato pubblicamente.

La lista dei contatti: oltre 150 persone legate al finanziere

Tra questi, alcuni appunto già noti, come il principe Andrew, l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, Michael Jackson e David Copperfield. I documenti, depositati come parte della causa legale intentata da Virginia Giuffre, una delle vittime di Epstein, contro Ghislaine Maxwell, compagna dell’ex finanziere che sta scontando una pena di 20 anni per averlo aiutato a reclutare e ad abusare delle ragazze, includono estratti di deposizioni e mozioni. Delusi i curiosi dopo che la notizia della divulgazione dei documenti, diffusa a dicembre a seguito la decisione di una giudice, aveva dato il via al rincorrersi di voci su liste di ‘clienti’ o ‘complici’ di Epstein oltre a una serie di contenuti di disinformazione sui social media. La stessa giudice aveva in passato riferito che avrebbe ordinato la pubblicazione dei documenti perché gran parte delle informazioni in essi contenute sono già pubbliche. Altri documenti sono attesi nelle prossime settimane.

