Evacuate circa 200 persone nelle regioni di Pas-de-Calais e del Nord

Francia settentrionale in ginocchio per l’ondata di maltempo che ha causato inondazioni in particolare nelle regioni di Pas-de-Calais e del Nord. Il corpo nazionale di protezione civile transalpino è stato costretto a usare due pompe ad alta capacità e due più piccole per deviare l’acqua a Mardyck, fuori Dunkerque. I residenti della zona sono stati invitati a limitare i loro movimenti finché il livello dell’acqua non si sarà abbassato.

Forti piogge hanno colpito la regione da domenica, costringendo l’evacuazione di circa 200 persone e interrompendo la corrente elettrica a 10.000 famiglie, secondo le autorità locali. Centinaia di operatori di emergenza provenienti da tutta la Francia si sono mobilitati per salvare le persone dalle case inondate e liberare le strade.

