Figc, Malagò: "Bene con Serie A ma deciderò solo dopo incontro con tutte componenti"

“Non ho ancora nessuna certezza di portare avanti la candidatura, ma lo farò soltanto dopo aver incontrato le altre componenti”. Così Giovanni Malagò parlando in conferenza stampa al termine dell’incontro avuto con l’assemblea della Lega Serie A, a Milano, per un confronto sulla sua possibile candidatura a presidente della Figc. “L’ambiente lo conosco molto bene, sono state due ore straordinarie in cui hanno parlato tutti e rinsaldato questa fiducia. Non ho ancora nessuna certezza di portare avanti la candidatura, ma lo farò soltanto dopo aver incontrato le altre componenti”, ha aggiunto.