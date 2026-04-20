Milano, nuova terapia intensiva pediatrica all'Ospedale Niguarda: le immagini

L’Ospedale Niguarda a Milano potenzia ulteriormente l’assistenza dedicata ai pazienti più piccoli con l’apertura della nuova terapia intensiva pediatrica (Tip). Inserita all’interno del dipartimento materno infantile, la struttura ha 6 posti letto dedicati, ciascuno realizzato con un approccio “family centered”: i suoi spazi sono progettati per favorire un approccio di cura centrato sulla famiglia, rendendo anche i genitori protagonisti del percorso assistenziale. La nuova Tip accoglie e gestisce tutti i bambini con bisogni ad elevata complessità, sia di tipo medico che chirurgico, e diventa di fatto il riferimento per l’emergenza urgenza anche nei pazienti pediatrici.