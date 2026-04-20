Caso Epstein, Starmer: “Non avrei dovuto nominare Mandelson”

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha affermato che non avrebbe nominato Peter Mandelson ambasciatore del Regno Unito a Washington se fosse stato a conoscenza del fallimento dei controlli di sicurezza. Starmer ha detto al Parlamento di non essere stato informato del mancato superamento delle verifiche prima che assumesse l’incarico. Mandelson è stato rimosso dall’incarico a causa della sua amicizia con Jeffrey Epstein. Il fatto che Mandelson non avesse superato i controlli di sicurezza, ha aggiunto il premier, “avrebbe potuto e dovuto essermi comunicato prima che assumesse l’incarico”. Starmer aveva già comunicato in precedenza di aver commesso un errore di giudizio nel nominare Mandelson.

“Ma prima di entrare nei dettagli, voglio essere molto chiaro con quest’Aula: sebbene questa dichiarazione si concentrerà sul processo che circonda la verifica e la nomina di Peter Mandelson, al centro di tutto c’è anche un giudizio che ho espresso e che era sbagliato. Non avrei dovuto nominare Peter Mandelson. Mi assumo la responsabilità di questa decisione e chiedo nuovamente scusa alle vittime del pedofilo Jeffrey Epstein, che sono state chiaramente deluse dalla mia decisione.”

“Quindi vorrei essere molto chiaro: la raccomandazione nel caso Peter Mandelson avrebbe potuto e dovuto essere condivisa con me prima che assumesse il suo incarico. Signor Presidente, vorrei fare una seconda osservazione. Se avessi saputo prima che assumesse il suo incarico che la raccomandazione dell’UKSV era di negare l’autorizzazione ai controlli sviluppati, non avrei proceduto con la nomina”