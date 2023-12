Case danneggiate, treni cancellati e migliaia di persone senza elettricità

Case danneggiate, treni cancellati e migliaia di persone senza elettricità in Scozia e nell’Inghilterra settentrionale per il passaggio della tempesta Gerrit. Forti venti (fino a 140 km/h), pioggia e neve hanno mandato nel caos diverse località (Scozia, Galles, Birmingham, Bristol e Yorkshire con traffico in tilt), alberi abbattuti e linee elettriche danneggiate. Non sono segnalati feriti ma molti residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case.

