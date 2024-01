E' largo 7,9 centimetri e ha zanne in grado di perforare un'unghia umana

L’Australian Reptile Park del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato di aver ricevuto il più grande Atrax robustus, noto anche come ragno dei cunicoli, mai visto prima d’ora. Il ragno è stato donato al parco zoologico di Somersby da un uomo ed è stato chiamato Hercules per le sue dimensioni insolite: è largo 7,9 centimetri e ha zanne in grado di perforare un’unghia umana. Gli esperti, inoltre, hanno fatto sapere che il clima umido di quest’anno ha fornito le condizioni perfette per la proliferazione di questa specie, presente solo in Australia.

