Il sisma di magnitudo 7.6 ha scosso la costa occidentale del paese

Anche le automobili per strada tremano dopo il potente terremoto di magnitudo 7.6 che ha scosso la costa occidentale del Giappone lunedì primo gennaio. Il sisma si è verificato al largo della costa di Ishikawa e ha provocato un allarme tsunami anche in Russia e in Corea del Sud, con possibili onde alte fino a cinque metri. Le autorità hanno invitato le persone nelle zone più a rischio a evacuare il più rapidamente possibile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata